Un nouvel arrêté sécheresse a été pris par le préfet de Saône-et-Loire Yves Séguy. Sont ainsi placés en alerte renforcée les secteurs Arconce et Sornin, Arroux-Morvan, Bourbince, Saône aval et Seille et Guyotte. Les secteurs Bourbince et Loire sont eux en alerte tandis que le secteur Dheune est en vigilance.