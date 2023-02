Saône-et-Loire : un pic de pollution atteint lundi ?

Selon les prévisions de l’Atmo Bourgogne-Franche-Comté, un pic de pollution aux particules PM10 devrait être atteint ce lundi. L’absence de vent et le froid sec sera propice à l’accumulation des particules fines en début de semaine prochaine. Un épisode qui pourrait perdurer, voire s’accentuer dans les prochains jours.



“La persistance des conditions météorologiques anticycloniques sur la région sont favorables à l’accumulation des polluants dans l’atmosphère”. Il est conseillé aux personnes dites “fragiles” de limiter leurs déplacements et leurs activités physiques en plein air et à l’intérieur.

Déclenchement de la procédure d'information et de recommandation des particules PM10 pour demain lundi 13 février dans le département de la Saône-et-Loire.

Retrouvez toutes les infos sur https://t.co/S6KHIFfw0j pic.twitter.com/pNSmNiEgXO — Atmo BFC (@AtmoBFC) February 12, 2023