Après plusieurs mois d’enquête, les forces de l’ordre ont démantelé un important trafic de drogue qui sévissait entre les départements de la Saône-et-Loire et de l’Ain. C’est le mercredi 5 octobre que quatre individus ont été interpellés et plusieurs centaines de grammes de cocaïne et de cannabis auraient été saisi selon le Journal de Saône-et-Loire. Les suspects seront jugés prochainement.