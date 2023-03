Saône-et-Loire : une bouteille à la mer retrouvée un an après avoir été jetée

Au cours du nettoyage des berges de la Saône qui s’est déroulé samedi à Tournus à l’initiative du réseau associatif des pêcheurs et des chasseurs, une bouteille à la mer contenant un message a été retrouvée seulement un an après avoir été jetée dans les eaux, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

« Jetée dans la Saône depuis Tournus (71) en France le 13/02/2022 à 16h. Bon voyage et bonne chance à celui qui la trouvera (ou celle) » et a été signé par « Joffrey et Stéphanie »… L’aventure aura été plus courte que prévu pour cette bouteille.