Saône-et-Loire : une quinzaine de chiens retrouvés morts dans une caravane

Ce mercredi 20 juillet, une quinzaine de chiens, de race americain bully, ont été retrouvés morts dans une caravane au Creusot, en Saône-et-Loire.



Selon les informations du Journal de Saône-et-Loire, des policiers sont intervenus, accompagnés de membres de la SPA de la région creusotine. Ils auraient alors fait cette terrible découverte. D’après eux, les chiens sont morts de chaleur.



D’après les propos recueillis par le quotient régional, l’homme aurait dit aux enquêteurs que la caravane est climatisée mais qu’il aurait subi une coupure de courant. Rentré chez lui, il a brûlé les corps avant de les enterrer puis il finalement a été convaincu par un ami d’aller voir la police.



Six autres chiens, dont deux chiots, ont pu être sauvés. Certains étaient dans un état critique suite aux fortes chaleurs mais l’état général des animaux est déplorable. Il s’agit probablement d’un élevage clandestin.



Le prix d’un american bully varie entre 1000 et 1500 €.



Une plainte sera déposée par la SPA et l’association “Cœur sur pattes”.