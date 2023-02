Saône-et-Loire : vers la fermeture de 70 classes ?

Le département de Saône et Loire s’oppose à la possible fermeture de 70 classes.



Des classes d’écoles primaires et élémentaires sont sur la sellette. Le département de Saône-et-Loire qualifie cette décision “d’extrêmement brutale” et va demander une reconsidération de ces fermetures lors d’une rencontre prévue ce jeudi avec le conseil départemental de l’Éducation nationale.



La sénatrice Marie Mercier demande elle ” La révision de la carte scolaire pour 2023 et l’annonce de fermetures de classes ou d’écoles suscitent l’inquiétude et l’incompréhension de nombreux élus locaux et parents d’élèves.”