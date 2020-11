« Sauvons nos restos lyonnais » lance un appel aux dons

Le dispositif « Sauvons nos restos lyonnais », vient d’être créé par un groupement de dirigeants d’entreprises. Il s’agit d’un fonds de dotation unique pour aider et accompagner les restaurateurs de la Capitale de la gastronomie dans leurs besoins de trésorerie et leurs projets d’investissement, mis à mal par la crise.

Cette démarche à but non lucratif vise à recueillir des dons issus des entreprises et de particuliers. N’importe quel habitant de la ville de Lyon (voir d’ailleurs) peut, selon ses moyens, donner ce qu’il souhaite et participer ainsi à cet élan de solidarité.

Ces dons permettront au fonds de dotation d’examiner des demandes de subventions soumises par tout restaurateur lyonnais et, le cas échéant, d’apporter un soutien financier non remboursable ainsi que divers conseils liés à la gestion de leur entreprise face à la crise.

Pour les donateurs, une réduction d’impôt (particulier 66%, entreprise 60%) sera appliquée dans le cadre légal habituel. Ils recevront également une carte et des éléments distinctifs qu’ils pourront arborer dans les restaurants.

Pour rappel, Lyon compte 4 300 restaurants dont 14 étoilés.