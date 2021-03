Scandale du Mediator : les laboratoires Servier condamnés à 2,7 millions d’euros d’amende

Dix ans après l’un des plus grands scandales sanitaires français, la justice a rendu son verdict ce lundi dans l’affaire du médicament “Médiator”. Les laboratoires Servier sont condamnés à 2,7 millions d’euros d’amende, par le tribunal de Paris, pour “tromperie aggravée” et “homicides et blessures involontaires”.

« Malgré la connaissance qu’ils avaient des risques encourus depuis de très nombreuses années, ils n’ont jamais pris les mesures qui s’imposaient et ainsi trompé », les consommateurs du Mediator, a déclaré la présidente du tribunal correctionnel, Sylvie Daunis.

L’ex-numéro 2 du groupe Servier, Jean-Philippe Seta, est condamné à 4 ans de prison avec sursis. L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) est également condamnée à 303 000 euros d’amende pour avoir tardé à suspendre du marché français la commercialisation du Médiator.

Pour rappel, le Mediator a été prescrit pendant 33 ans malgré des alertes répétées sur sa dangerosité. Les consommateurs de ce médicament ont pour la plupart développé des séquelles et des lésions cardiaques. Des centaines de personnes sont également décédées suite à la prise de ce médicament.