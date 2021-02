Sciences Po Lyon appelle les victimes de violences sexuelles à témoigner

Le scandale a tapé à la porte des instituts d’études politiques, Sciences Po, le week-end dernier.

Plusieurs étudiants et étudiantes, victimes de violences sexuelles dont à Lyon, ont manifesté leur colère sur les réseaux sociaux.

“Des actions concrètes sont menées chaque année au sein de notre école”, selon le communiqué de Sciences Po Lyon. “De la prévention, notamment lors des réunions de rentrée et auprès des associations étudiantes, des signalements au procureur de la République mais également des actions internes à l’établissement : avertissements, procédures disciplinaires ou encore mesures d’éloignement. Aucun acte dénoncé à l’administration n’est resté sans suite.”

Sciences Po appelle ainsi l’ensemble des victimes, anciennes ou actuelles, à témoigner via l’adresse egalites@sciencespo-lyon.fr, et se dit prêt à “lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles dans l’enseignement supérieur.”