Sécheresse : 29 communes de la Loire en catastrophe naturelle

L’état de catastrophe naturelle reconnu dans de nombreuses communes après la sècheresse du printemps et de l’été dernier. Plus de 600 villes et villages sont concernés. C’est le cas de 29 communes de la Loire.



L’arrêté interministériel porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.



Les sinistrés concernés disposent d’un délai maximum de 30 jours à compter du 3 mai, pour faire leur déclaration auprès de leurs compagnies d’assurance.

La liste des communes concernées :