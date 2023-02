Sécheresse : 31 jours sans pluie en France, record égalé

La pluie n’est pas tombée en France depuis le 21 janvier, soit une série de 31 jours consécutifs, du jamais vu durant un hiver météorologique. Tous mois confondus, cette série consécutive égale celle de l’année 2020 entre le 17 mars et le 16 avril.

Cette situation se traduit par un assèchement des sols, déjà affaiblis par la sécheresse de l’été 2022.



Cela devrait changer dans le courant de la semaine (pluies attendues dans le Sud à partir de mercredi). Le mois de février 2023 devrait se terminer avec un déficit pluviométrique de plus de 50 %, devenant ainsi l’un des mois de février les plus secs, jamais enregistrés depuis le début des mesures en 1959.

L’hiver 2023 figurera parmi les 10 hivers les moins arrosés depuis 1959. Il fait suite à une année 2022 remarquablement chaude et sèche.

En plus du manque de pluie, depuis douze mois d’affilée, il fait plus chaud que la norme en France. Le mois de février pourrait être le treizième de cette série inédite. C’est la première fois depuis 1947 (date des premières données) que nous observons une série aussi longue de températures moyennes mensuelles au-dessus des normales.