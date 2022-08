Sécheresse dans le Rhône : de nouvelles mesures de restrictions d’eau depuis ce mercredi

La France connaît une période de sécheresse qui touche tout le territoire, et qui s’inscrit dans la durée. Face à la situation, et “compte tenu de la baisse continue des débits des cours d’eau, Pascal Mailhos, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône a décidé par arrêté d’étendre la situation de crise au Nord et à l’Ouest du département à compter de mercredi 10 août 2022”, indiquait un communiqué de la préfecture. Une décision dans la continuité des mesures prises le 28 juillet dernier.

Le préfet appelle les citoyens à être vigilants quant à l’utilisation des ressources en eau.

Voici les principales mesures en vigueur au niveau crise (niveau de gravité les plus haut)

Interdictions : des prélèvements dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement d’arrosage des potagers domestiques en journée, de 9h à 20h de remplissage et de remise à niveau des piscines privées d’arrosage des espaces verts publics ou privés d’arroser les espaces sportifs publics ou privés, naturels ou artificiels de lavage des véhicules de lavage des façades et toitures de fonctionnement des fontaines et brumisateurs à circuit ouvert