Sécheresse : de nouvelles mesures dans la Loire

En raison d’un déficit pluviométrique persistant depuis le début de l’année, le département de la Loire a été placé en état de vigilance sécheresse le 27 juin 2023. L’aggravation de la situation a conduit le préfet de la Loire à prendre des premières mesures de restriction des usages de l’eau sur la zone Forez – Ance-Mare-Bonson le 18 juillet 2023 en la plaçant en alerte. De nouvelles mesures de restrictions ont été prises le 26 juillet, le 4 août, le 10 août puis le 18 août renforçant les niveaux de restriction.

Au vu de la dégradation du débit des cours d’eau sur plusieurs zones d’alerte, de l’absence ou de la faiblesse de précipitations annoncées et des températures caniculaires durant les prochains jours, le préfet de la Loire, après avis du comité des ressources en eau, a pris un nouvel arrêté faisant évoluer les zones comme suit :

– passer la zone de Sud Loire en alerte ;

– passer la zone de Pilat Sud en alerte renforcée par solidarité amont-aval et en harmonie avec la décision du préfet de l’Ardèche de passer la Cance en niveau de crise ;

– passer les zones de Forez-Lignon-Vivezy et Fleuve Loire amont en alerte renforcée ;

– passer les Monts du Lyonnais en crise ;

– passer le barrage concédé de Grangent et le canal du Forez en alerte.



Vous retrouvez les mesures concernant votre commune ici