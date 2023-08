Sécheresse : de nouvelles mesures en Côté d’Or

Après un hiver et un printemps secs, les précipitations et les températures observées du 20 juillet au 10 août ont permis une stabilisation temporaire de la situation hydrologique en Côte-d’Or. Cependant, depuis le week-end des 12 et 13 août, la faible quantité de précipitation tombée sur le département et la hausse considérable des températures, avec notamment un épisode caniculaire intense, ont conduit à une évolution notable de la sécheresse sur le département.

Le suivi hydrologique, réalisé en continu par les services de l’État, a mis en évidence une aggravation rapide de la situation avec désormais cinq secteurs en situation de crise sécheresse. La situation est la suivante :

5 zones en crise : Vingeanne Cents-Fonts-Biètre-Vouge, Bouzaize, Ouche aval et Arroux, Lacanche

Vingeanne Cents-Fonts-Biètre-Vouge, Bouzaize, Ouche aval et Arroux, Lacanche 6 zones en alerte renforcée : Saône moyenne, Tille amont, Bèez-Albane, Tille aval, Serein-Romanée et Armançon-Brenne

Saône moyenne, Tille amont, Bèez-Albane, Tille aval, Serein-Romanée et Armançon-Brenne 2 zones en alerte : Ouche amont et Châtillonnais

Ouche amont et Châtillonnais 1 secteur se maintient en vigilance : Dheune.

Vous pouvez retrouvez les mesures de restrictions concernant votre commune ici