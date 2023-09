Sécheresse : les dispositions applicables à partir de ce samedi en Côte d’Or

La sécheresse reste marquée en Côte-d’Or avec 6 zones en crise.

Depuis le 12 août, la faible quantité de précipitation tombée sur le département et la hausse considérable des températures, avec notamment deux épisodes caniculaires intenses, ont conduit à une évolution notable de la sécheresse sur le département.

Si les quelques épisodes pluvio-orageux très localisés des derniers jours ont été bénéfiques pour quelques cours d’eau ainsi que pour l’agriculture, ils n’ont pas permis une réelle amélioration de la situation hydrologique globale. La situation s’est en effet dégradée tout au long de l’été, et les niveaux des cours d’eau restent très bas.

6 zones en crise : Saône moyenne, Vingeanne, Cents-Fonts-Biètre-Vouge, Bouzaize, Serein-Romanée et Arroux – Lacanche

Saône moyenne, Vingeanne, Cents-Fonts-Biètre-Vouge, Bouzaize, Serein-Romanée et Arroux – Lacanche 5 zones en alerte renforcée : Tille amont, Bèze-Albane, Tille aval, Ouche aval et Armançon-Brenne

Tille amont, Bèze-Albane, Tille aval, Ouche aval et Armançon-Brenne 2 zones en alerte : Ouche amont et Châtillonnais

Ouche amont et Châtillonnais 1 secteur se maintient en vigilance : Dheune.

LES MESURES DE RESTRICTION POUR LES TERRITOIRES EN CRISE (en rouge sur la carte) :

Saône moyenne

Vingeanne

Cents-Fonts-Biètre-Vouge

Bouzaize

Ouche aval

Arroux Lacanche

Le niveau de crise déclenche des interdictions afin de préserver les usages prioritaires : santé, sécurité civile, eau potable, salubrité, abreuvement des animaux. Tous les usagers de l’eau sont concernés. L’arrosage des pelouses, massifs fleuris, plantes en pot, espaces verts est interdit. Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées n’est plus possible sauf impératif sanitaire. Les prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sont également interdits à l’exception de certaines cultures sensibles.

LES MESURES DE RESTRICTION POUR LES TERRITOIRES EN ALERTE RENFORCÉE (en orange sur la carte) :

Tille amont

Bèze Albane

Tille aval

Ouche aval

Armançon Brenne

En alerte renforcée, tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation conduit à une limitation progressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.

L’irrigation et l’arrosage ne sont pas concernés par les mesures de restriction dès lors que l’eau utilisée provient de réserves d’eau de pluie captées sur des toitures et plates-formes imperméables.

LES MESURES DE RESTRICTION POUR LES TERRITOIRES EN ALERTE (en jaune sur la carte) :

Ouche amont

Châtillonnais

Le franchissement du seuil d’alerte, deuxième seuil de gravité de la sécheresse, conduit à la mise en place de mesures de restriction des usages de l’eau pour tous les usagers, qu’ils soient particuliers, collectivités, agriculteurs, entreprises et activités économiques et commerciales.

UN APPEL A LA VIGILANCE SUR LES AUTRES TERRITOIRES (en gris sur la carte)

Dheune

L’ensemble des usagers, qu’ils soient particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités, sont invités à faire preuve de sobriété dans leurs consommations d’eau et à rechercher des pratiques adaptées à ce contexte de sécheresse.

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en cas de franchissement des seuils d’alerte renforcée ou de crise.