Sécheresse : situation toujours préoccupante sur certaines régions

La France subit une sécheresse météorologique préoccupante qui se poursuit ces dernières semaines. Depuis août 2021, tous les mois sont déficitaires en pluie à l’exception des mois de décembre 2021, juin 2022, septembre 2022 et novembre 2022.

Au 19 mars, les sols sont toujours plus secs que la normale sur le sud de l’Occitanie, le Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côtes d’Azur, les départements de plaines de Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont toutefois plus humides que la normale sur le reste du Pays. En Bourgogne-Franche-Comté, il est tombé 85% de pluie en moins que d’habitude.



En Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur la situation est remarquable, comparable à une situation normale de fin mai.