Sécurité à Lyon : la préfecture du Rhône et l’hotellerie-restauration côté à côte face à la mairie

La sécurité continue de cristalliser le débat public à Lyon. On se souvient des déplacements estivaux et rencontres entre le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et le maire lyonnais, Grégory Doucet. Cette semaine, c’est le secteur de l’hôtellerie-restauration qui a “tapé du poing sur la table”. Pour l’Umih du Rhône, première organisation professionnelle des cafés, hôtels, restaurants, établissements de nuit indépendants qui regroupe 800 établissements, principalement à Lyon, “les Lyonnais et les touristes ne se sentent plus en sécurité” .

Ce jeudi 15 septembre, en début de soirée, Ivan Bouchier, préfet du Rhône délégué à la défense et à la sécurité, accompagné de Thierry Fontaine, président de l’Umih départementale ont déambulé côte à côte rue Mercière et quai des Célestins à la rencontre de commerçants, rapporte Lyon Capitale. Les deux partis sont en accord sur la nécessité de faire davantage pour améliorer le sentiment de sécurité, à savoir :