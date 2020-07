Sécurité, culture, indemnités: les annonces de Grégory Doucet

Ce jeudi à la mi-journée, Grégory Doucet a tenu une conférence de presse afin d’évoquer les différents sujets qui seront abordés durant le troisième conseil municipal à 13h. Ce dernier sera l’occasion de rentrer dans « le vif du sujet » selon le maire de Lyon après deux conseils dédiés « à notre installation. » Trois axes principaux seront mis sur la table, à savoir la sécurité, la culture et les indemnités.

La sécurité

Alors que la ville est en proie à beaucoup d’incivilité post-confinement, le maire de Lyon se devait de prendre des mesures pour rassurer les Lyonnais. Il a alors choisi de piétonniser le secteur du bas des pentes les vendredis et samedis de 22h à 4h et de faire respecter cet arrêté au moyen de la vidéoverbalisation. Les rues concernées par le dispositif de piétonnisation sont les rues Sainte-Catherine, Puits-Gaillot, Romarin, René-Leynaud, Saint-Polycarpe, des Capucins, des Feuillants et la place Louis-Pradel.

La vidéoverbalisation fera quant à elle l’objet d’une délibération soumis aux élus dans l’après-midi. Elle pourrait ensuite être prochainement étendue à d’autres secteurs mais le maire a précisé « qu’il n’y avait pas de chronologie particulière. » L’objectif est de « sensibiliser et d’informer afin d’apaiser la situation » a-t-il ajouté. Il a également déclaré, qu’en plus de la piétonnsiation et de la vidéoverbalisation, « d’autres projets sont à l’étude pour la sécurité. » Il se rendra d’ailleurs ce vendredi dans le quartier de la Duchère afin d’évoquer la question.

La culture

La culture qui a été l’un des secteurs les plus touchés durant cette crise sanitaire se verra dédier un fonds de soutien à hauteur de 4 millions d’euros. « La situation est très critique pour certains acteurs. Il y a des inquiétudes pour la rentrée, notamment dû à la désertification des lieux culturels » a expliqué le maire de Lyon.

Cette aide réservée exclusivement aux acteurs culturels Lyonnais complétera les aides de L’État et des collectivités territoriales déjà mis en place. Le secteur privé et les indépendants bénéficieront tout particulièrement de cette aide, et ont jusqu’au 10 septembre pour présenter leur dossier. Les premières aides seront versées dès octobre.

Les indemnités

Grégory Doucet a décidé de baisser sa rémunération de 1000 euros brut par mois. Le maire touchera donc 7500€ au lieu des 8500€ initiales. Il réutilise alors cette baisse de ses indemnités afin d’augmenter celles des conseillers municipaux délégués, sans avoir recours à plus d’argent public. Les trois conseillers percevront dès à présent un salaire avoisinant les 2700€ brut à la place des 2300€ de départ.