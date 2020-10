Sécurité routière : moins de morts en voiture, mais la mortalité des cyclistes augmente

La sécurité routière vient de publier ce mardi son baromètre relatant notamment le nombre de tués sur les routes. Des chiffres encourageants pour le mois de septembre puisque l’institut note une baisse 11,3% par rapport à l’année dernière. Le nombre de décès liés à un accident de la route passe donc de 310 en septembre 2019 à 275 cette année.

Cette amélioration fait suite à des baisses de, 19% en aout, 11,3% en juillet et 29,1% en juin. “Les mortalités des automobilistes (121 tués) et des motocyclistes (61 tués) sont bien inférieures aux moyennes de ces dix dernières années, pour un mois de septembre”, souligne la Sécurité routière.

Si l’institution rattachée au Ministère de l’Intérieur précise que le nombre de morts sur la route, automobilistes et motocyclistes confondus, est bien inférieur à la moyenne de ces dix dernières années, le nombre de cyclistes tués à lui augmenté. On compte pas moins de 37 cyclistes tués au mois de septembre contre 15 au mois de septembre 2019. Une augmentation expliquée par le changement de comportement et de pratiques dans les déplacements des Français.