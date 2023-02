Séisme en Turquie et en Syrie : une collecte du Secours populaire de Saône-et-Loire

Le Secours populaire de Saône-et-Loire lance un appel aux dons financiers suite au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie.

100 000€ sont débloqués du fonds d’urgence pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu (abris, aide alimentaire, kits d’hygiène et de soins, etc.). L’accompagnement des personnes les plus fragiles sera dans la durée. Le Secours populaire lance un appel pressant à la solidarité et au soutien financier pour les victimes de cette catastrophe.



Les dons financiers peuvent être envoyés au Secours populaire français de Saône-et-Loire à Saint-Marcel. Il faut préciser “Fonds d’urgence”.