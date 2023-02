Séisme : le département de la Loire veut débloquer une aide de 20 000 euros

Le département de la Loire va voter une aide exceptionnelle de 20 000 euros pour les victimes du séismes en Syrie et en Turquie. Une enveloppe qui sera débloquée officiellement vendredi à l’occasion de l’Assemblée départementale.



Cette aide sera à destination de la Croix Rouge française. Pour le président du département Georges Ziegler « Au cœur des solidarités, le Département s’engage aux côtés des populations turque et syrienne. Cette aide exceptionnelle est l’expression de notre soutien. Il faut également saluer le courage et l’implication de l’équipe stéphanoise de Pompiers Humanitaires Français qui s’est rendue en Turquie pour des opérations de sauvetage et déblaiement »