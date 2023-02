Séisme Turquie/Syrie : les pompiers lyonnais sont rentrés

A la suite du violent séisme d’une magnitude 7,8 survenu le 6 février dans la région de Gaziantep à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Le bilan humanitaire de cette catastrophe continue de s’alourdir : près de 40 000 morts, plus de 80 000 blessés, 26 millions de personnes sinistrées, dont au moins cinq millions en situation de grande vulnérabilité.

L’équipe de sept pompiers lyonnais, arrivée à Antakya quarante-huit heures après les séismes, est de retour à Lyon. Après être parti afin d’aider les autres organisations mobilisées et tenter de retrouver des survivants sous les décombres la Ville de Lyon compte également jouer un rôle.

Elle prévoit de verser 50 000€ pour soutenir des organisations venant en aide aux victimes. Une subvention de 40 000€ à Alliance Urgences, association regroupant six ONG françaises (Action Contre la Faim, Care, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarités International) et une subvention de 10 000€ à Roja Sor – Soleil Rouge France, antenne française du réseau du Croissant Rouge Kurde. L’attribution de ces subventions sera soumise au vote des élus municipaux lors de la prochaine séance du Conseil municipal, le 9 mars.