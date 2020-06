Selon l’essai clinique Recovery, l’hydroxychloroquine n’a pas d’effet bénéfique !

À travers un communiqué publié ce vendredi, les chercheurs britanniques participant à l’essai clinique Recovery, annoncent ne plus avoir recours à ce traitement jugé inefficace.



Cet essai clinique, réalisé sur plus de 10 000 patients au Royaume-Uni, n’a montré aucun effet positif sur les malades. Selon les premiers résultats analysés, il n’y aurait aucune incidence sur la mortalité ou la durée d’hospitalisation.



Peter Horby, principal responsable de l’essai a déclaré : “c’est décevant que ce traitement soit inefficace, mais cela nous permet de nous concentrer sur les soins et la recherche sur des médicaments plus prometteurs.”



Les tests sur différentes molécules pouvant constituer un traitement continuent.