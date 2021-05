Selon une étude de Too Good To Go, 60 % des Français jettent des fruits et légumes

Les membres de “Too Good To Go” ont mené l’enquête sur le gaspillage des fruits et légumes en France, afin de connaître les habitudes des consommateurs et des producteurs.

L’étude menée en collaboration avec le site Yougov révèle que 60 % des Français jettent des fruits et légumes. Les aliments les plus jetés par les consommateurs sont les salades et les bananes pour leur fragilité et leur conservation limitée ainsi que les carottes lorsqu’elles sont difformes.

Les raisons de ces gâchis sont diverses mais 82% des Français les font lorsque le produit a mûri ou/et moisi. Tandis que 6% des Français gaspillent car ils en achètent trop et que 5 % le font pour des raisons esthétiques.

Seuls 9% des interrogés affirment cuisiner leur légume dans leur intégralité. Le mouvement “Too Good To Go” propose des solutions “très simple” comme couper la partie abimé de l’aliment ou le cuisiner autrement.

Si 44% des Français semblent être attentif à la conservation de leurs produits. 18 % des Français compostent leur déchet organique, un chiffre jugé “encourageant” par Lucie Basch, la développeuse de Too Good To Go.

La jeunesse doit suivre le mouvement

Pour la jeunesse, les chiffres ne rassurent pas. 87 % des jeunes de la tranche d’âge 18-24 ans avouent jeter des fruits et légumes. Mais pour Stéphanie Moy, responsable presse de l’entreprise, ce constat n’est pas une fatalité. “On peut très bien être un étudiant à petit budget et être sensible à l’avenir de la planète”.

Pour remédier à ce manque, une opération de sensibilisation des nouvelles générations va débuter à partir du mois de septembre. “L’idée est de donner aux enfants les bons réflexes et de sensibiliser leurs parents à ces questions”.

L’entreprise aux 24 millions de paniers sauvés en 2020, a décidé de proposer des astuces et des recettes simples et accessibles, qui seront transmises aux producteurs qui pourront ainsi “éduquer le consommateur”.