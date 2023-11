Service national universel : les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2024

Les inscriptions sont ouvertes pour les prochains séjours de cohésion du Service national universel.

A partir de cette année, les jeunes au moment de leur inscription pourront choisir une des quatre thématiques d’engagement : sports et Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) ; défense et mémoire ; environnement ou résilience et prévention des risques.

Après avoir réuni plus de 40 000 jeunes en 2023, les séjours de cohésion continuent leur progression pour accueillir 80 000 volontaires en 2024.

Pour la première fois, chaque académie proposera quatre séjours de cohésion, hors temps scolaire. Pour les académies de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, les dates seront les suivantes :

– Vacances d’hiver : du lundi 19 février au samedi 2 mars ;

– Vacances de printemps : du lundi 15 avril au samedi 27 avril ;

– Du 17 au 28 juin 2024 ;

– Du 3 au 15 juillet 2024.

Dès aujourd’hui, tous les jeunes de 15 à 17 ans qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour les séjours de cohésion de février 2024 sur le site : https://www.snu.gouv.fr/