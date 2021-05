Seulement 10 clubs la saison prochaine en D1 Féminine

La D1 féminine ne se jouera pas à douze clubs en 2021-2022 mais bien à dix. Deux équipes seront reléguées à l’issue de cette saison mais aucune montée ne sera enregistrée. Par ailleurs, la possibilité d’un Championnat à 14 équipes est en réflexion au sein de la FFF pour la saison 2022-2023 afin de rééquilibrer.

De vives réactions

L’attaquante norvégienne de l’Olympique Lyonnais, Ada Hegerberg, lauréate du Ballon d’Or en 2018, a bondi à l’annonce d’un championnat à dix équipes. Elle déclare sur son compte Twitter que “C’est une honte. La Coupe du monde en France n’était qu’une illusion. Autant faire un petit tournoi un week-end de mai prochain si on dérange la FFF.“

Jean-Michel Aulas n’a, lui non plus, pas manqué de répondre “Pour l’instant aucune décision de prise pour l’avenir : simplement l’application stricte du règlement aboutirait à une D1 à 10 …. mais restons innovants et créatifs …. et la FFF présentera la meilleure solution …“.