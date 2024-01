Sevrey : la mairie lance une concertation publique pour déterminer les ZAEnR

Selon les informations de nos confrères d’Info-Chalon, la mairie de Sevrey a décidé de lancer une concertation publique afin de déterminer les emplacements des Zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAEnR). Pour participer à cette concertation publique et pouvoir donner leur avis, les habitants de la commune doivent consulter un dossier qui présente le projet ainsi qu’un registre mis à disposition de ces derniers à la mairie et dans lequel il est possible d’inscrire son opinion et ses envies sur le sujet. Pour rappel, l’établissement communal est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 heures à 18 heures et le mercredi de 9 heures à midi et de 15 heures à 18 heures.