SIHRA : place au concours du meilleur burger

Le SIRHA, le salon de la restauration et de l’alimentation se poursuit ce vendredi à Eurexpo. Au programme notamment le concours du meilleur burger.



Les 8 candidats devront présenter 3 recettes originales de Burgers ; un traditionnel, un végétal et un sucré.

Ils s’affronteront accompagnés d’une ou d’un jeune talent de la gastronomie. Ils viendront s’approvisionner directement en fruits et légumes, le matin même du concours, au Marché de Gros Lyon-Corbas. Ils auront ensuite 3h pour confectionner leurs 3 Burgers.



Un jury de professionnels des métiers de bouche et de la restauration évaluera les candidats selon 2 approches. La 1ère concerne le travail d’exécution selon les critères professionnels et l’intégration d’une démarche de production responsable, la 2nde notera la qualité de la dégustation en apportant une attention particulière à l’originalité, au choix des produits et à l’équilibre des saveurs.



On retrouve parmi les finalistes des Isérois et des Lyonnais. Ce samedi place à la coupe du monde de pâtisserie avant le Bocuse d’or dimanche et lundi.