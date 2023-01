SISM 2023 : un jeu pour réfléchir et parler de santé mentale

Jusqu’au 28 février, le Conseil local de santé mentale du Grand Chalon organise les SISM, Semaines d’information sur la santé mentale. Cette année, c’est par le jeu que le grand public pourra réfléchir à ces questions.

Parmi les actions menées par le CLSM (Conseil local de santé mentale), l’organisation de temps forts dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale contribue à sensibiliser les habitants du Grand Chalon à ces questions.

Cet évènement national mobilise chaque année associations, citoyens, usagers, professionnels et grand public autour d’actions d’information et de réflexion. Cette année, les différents acteurs et les communes du Grand Chalon ont répondu présent pour accueillir une animation portée par la troupe théâtrale des Totors sous la forme d’un jeu par équipe.

Les Totors ont créé un jeu intitulé « Comment ça va bien ? » pour comprendre de façon ludique comment fonctionne notre santé mentale à travers nos parcours de vie.

Jeudi 26 janvier à 18h30 : Salle polyvalente, 33 grande rue à Lans

Jeudi 2 février à 14h : Espace Santé Prévention, 1 place St-Marie à Chalon-sur-Saône

Vendredi 17 février à 19h30 : Salle des fêtes, 14 rue de Cluny, à Givry

Jeudi 23 février à 18h : Espace France Services, 7 rue Thernaud à Saint-Léger-sur-Dheune

Mardi 28 février à 18h : Salle du bicentenaire, 114 rue du Bourg à Fragnes-La Loyère,

Gratuit tout public. Sur inscription uniquement au 03 85 46 14 57