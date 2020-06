Six cambrioleurs arrêtés en flagrant délit : le butin s’élevait à 55 000 euros

Une bande de six malfrats a été interpellée vendredi dernier en flagrant délit de cambriolage d’un bureau de tabac.



Le 9e arrondissement de Lyon a été le théâtre d’un nouveau cambriolage vendredi dernier. Six individus âgés entre 19 et 25 ans ont ciblé un bureau de tabac dans le but de dérober des cartons et des cartouches de cigarettes. La valeur marchande était estimée à 55 000 euros. L’intégralité a été retrouvée.



Déjà connus des services de police



Interpellés sans incidents le soir du cambriolage, les individus sont originaires du 9e arrondissement de Lyon. Ils étaient “défavorablement connus” des services policiers.



La brigade de répression des cambriolages a analysé des vols ayant eu lieu récemment sur Lyon, en mars dernier. Les six individus interpellés sont soupçonnés par la police d’être les auteurs de ces cambriolages. Plusieurs indices trouvés à leurs domiciles respectifs portent à confirmer cette hypothèse.



Les six cambrioleurs ont été présentés ce mardi au Parquet de Lyon. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.