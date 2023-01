Six Lyonnais jugés pour le braquage d’un fourgon en Suisse

Mise à jour : Le procès aux Assises de Lyon a été reporté pour la deuxième fois consécutive. La première fois, un des accusés avait la Covid-19. Cette fois-ci, seulement trois accusés sur six se sont présentés à la Cour d’Assises, un mandat d’arrêt a été émis contre les trois autres accusés.

Article initial : Plus de 40 millions d’euros en billets, or et pierres précieuses : c’est le butin de six Lyonnais lors d’un braquage de fourgon en Suisse, en 2017. Le procès commence ce lundi.

Les six individus avaient été arrêtés en mai 2017, quelques heures après le braquage, entre Genève et Lausanne. Accusés de vol à main armée en bande organisée, le groupe originaire de la région lyonnaise avait braqué un fourgon de la société Loomis sur une bretelle d’autoroute, près d’Eysins, entre Genève et Lausanne, en utilisant trois véhicules volés, des fusils d’assaut, des brassards de police pour les uns, des cagoules pour les autres.

Selon l’ordonnance de renvoi des juges lyonnais de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS), l’attaque résulte d’une “organisation structurée et hiérarchisée, illustrant les spectaculaires incursions du banditisme lyonnais en territoire suisse”. Les deux convoyeurs de fonds avaient été ligoté, mis dans le coffre puis aspergé de javel pour enlever toutes traces d’ADN.

Ils ont été interpellés dans une villa de Chavanod, près d’Annecy, en Haute-Savoie. Un des accusés était sous surveillance. Après le signalement de l’attaque, les policiers ont recoupé des informations et sont intervenus dans la villa.

Liasses de billets de plusieurs devises mais surtout des fusils d’assaut ont été retrouvés sur les lieux. Le procès est programmé sur dix jours, à la Cour d’Assises. Le procès doit durer 10 jours.

Les malfaiteurs encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle, ceux en état de récidive légale encourent la réclusion criminelle à perpétuité.