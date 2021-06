Six Lyonnais retenus pour la tournée du XV de France en Australie

Six joueurs du LOU figurent parmi les 42 joueurs retenus ce dimanche par Fabien Galthié pour la tournée d’été du XV de France en juillet prochain en Australie.



Il s’agit de Demba Bamba, Dylan Cretin, Patrick Sobela, Baptiste Couilloud, Killian Geraci et Pierre-Louis Barassi.



Les Tricolores affronteront les Wallabies à trois reprises : le 7 juillet à Sydney, le 13 juillet à Melbourne et le 17 juillet à Brisbane.

Le staff du #XVdeFrance a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus pour les 3 rencontres face aux @wallabies !#AUSFRA #NeFaisonsXV pic.twitter.com/qh2tBlRYrB — France Rugby (@FranceRugby) June 20, 2021