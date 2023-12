Six maires appellent Macron à l’aide au sujet de l’hébergement d’urgence

Grégory Doucet et cinq maires réclament un rendez-vous à Emmanuel Macron au sujet de l’hébergement d’urgence.



Début octobre, Lyon mais aussi Grenoble, Bordeaux, Strasbourg, Rennes et Paris ont intenté des recours contre l’État pour lui demander de rembourser les sommes dépensées par les municipalités afin de venir en aide aux sans-abri.



Les maires estiment que “Le système d’hébergement d’urgence dans notre pays est à bout de souffle”. ” Maires de grandes villes, nous ne pouvons pas pallier le sous-dimensionnement des dispositifs étatiques ni répondre aux demandes d’un nombre croissant de personnes très vulnérables et d’enfants contraints de dormir à la rue ” .