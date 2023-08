Six migrants perdent la vie après le naufrage d’un bateau dans la Manche

Au moins six personnes sont mortes après le naufrage d’une embarcation de migrants au large de la Manche entre l’Angleterre et la France dans la nuit de vendredi à samedi. Les victimes sont des hommes afghans âgés d’une trentaine d’années.



La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a précisé que d’autres personnes sont actuellement recherchées par les navires français et britanniques au large de Sangatte (Pas-de-Calais). Près d’une soixantaine de personnes ont déjà pu être secourues. Le bateau avait été repéré en tout début de matinée par le patrouilleur français de service public Cormoran.



Depuis mercredi soir, les tentatives de traversées de migrants à bord de petites embarcations s’étaient accélérées au départ du nord de la France avec le retour du beau temps. Une enquête a été ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer.