Six Nations féminin : les Bleues en route vers le Grand Chelem après leur large succès face au Pays de Galles

L’équipe de France féminine a déroulé ce vendredi soir face au Pays de Galles (5-33) lors de la 4e journée du tournoi des Six Nations féminin. Une victoire qui permet aux Bleues de croire au Grand Chelem après une quatrième victoire en autant de rencontres dans la compétition. Pour cela, le 30 avril prochain, à Bayonne (15h15), il faudra battre des Anglaises, impressionnantes lors des trois premières journées, et qui affrontent l’Irlande ce dimanche (13h) à domicile.



Face au Pays de Galles, les essais tricolores ont été inscrits par Laure Sansus (8′ et 28′), Caroline Boujard (20′), Chloé Jacquet (24′) et Jessy Trémoulière (54′). Les Françaises ont malgré tout encaissé un essai de Sioned Harries (80′) en toute fin de rencontre.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇫🇷 𝐂'𝐄𝐒𝐓 𝐆𝐀𝐆𝐍𝐄́ pour les Bleues ! Le #XVdeFrance remporte une 4e victoire dans ce @Womens6Nations !



Rendez-vous samedi prochain à Bayonne pour la finale contre l'Angleterre ! 🔥#GALFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/TYN27iEHqx — France Rugby (@FranceRugby) April 22, 2022