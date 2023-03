Six Nations : la France humilie l’Angleterre à Twickenham

Le XV de France a surclassé l’Angleterre ce samedi soir (10-53) à l’occasion de la 4e journée du Tournoi des Six Nations en inscrivant sept essais à Twickenham. Les Bleus enregistrent leur troisième succès en quatre rencontres dans le tournoi et suivront le résultat de la rencontre entre l’Ecosse et l’Irlande ce dimanche (16h) avec beaucoup d’attention.



En cas de victoire de l’Ecosse, le tournoi pourrait être totalement relancé et les joueurs de Fabien Galthié pourraient à nouveau croire au titre.



Plus d’informations à suivre…