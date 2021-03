Six Nations : le XV de France arrache la victoire contre le Pays de Galles

Au terme d’un scénario renversant, l’équipe de France a vaincu le Pays de Galles ce samedi soir au Stade de France (32-30). Grâce à ce succès arraché dans les toutes dernières minutes, les Bleus peuvent encore croire à la victoire finale dans ce Tournoi des Six Nations.



Menés de dix points à quatre minutes du temps réglementaire (20-30) et réduits à 14 après un carton rouge, Charles Ollivon (76′), puis Brice Dulin (82′), ont inscrit deux essais coup sur coup dans cette fin de rencontre. Ce succès permet aux joueurs de Fabien Galthié de rester en course pour remporter le tournoi.

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 𝐈𝐋𝐒 𝐋'𝐎𝐍𝐓 𝐅𝐀𝐈𝐓 ! 𝐈𝐋𝐒 𝐒𝐎𝐍𝐓 𝐅𝐀𝐁𝐔𝐋𝐄𝐔𝐗 ! Les Bleus remportent la victoire ce soir ! 😍😍😍😍#FRAGAL #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/xWUiV0rXMj — France Rugby (@FranceRugby) March 20, 2021

Pour cela, le XV de France devra s’imposer avec le bonus offensif et au moins 21 points d’écart. Ce qui permettrait d’égaler les 20 points au classement général des Gallois et de passer devant le XV du Poireau au point-average.