Six Nations : le XV de France s’incline contre l’Ecosse

L’équipe de France s’est inclinée ce vendredi soir contre l’Ecosse (23-27) au stade de France à l’occasion de l’ultime rencontre du tournoi des Six Nations. Les Bleus terminent à la seconde position de la compétition.



Pour remporter le trophée, les joueurs de Fabien Galthié devaient s’imposer avec le point de bonus offensif et un écart d’au moins 21 points. Mais le XV de France a chuté dans les derniers instants de la rencontre, face à une excellente équipe écossaise. Le Pays de Galles remporte donc le tournoi des Six Nations 2021.