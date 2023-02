Six Nations : le XV de France s’incline logiquement face à l’Irlande

Le XV de France a concédé la défaite (32-19) face à l’Irlande ce samedi après-midi sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin à l’occasion de la 2e journée du tournoi des Six Nations. Une défaite plutôt logique contre une des meilleures nations du monde.



Pourtant, les Tricolores avaient pris le match par le bon bout en menant 7-13 au bout de 20 minutes après un essai extraordinaire de Damian Penaud. Mais sur le coup d’envoi, les Irlandais inscrivent un essai en coin par l’intermédiaire de James Lowe. Un essai controversé puisque l’ailier irlandais avait le pied sur la ligne avant d’aplatir dans l’en-but français. Un tournant dans cette rencontre.



Quelques minutes plus tard, après l’exclusion temporaire de Uini Atonio pour un placage haut, les Irlandais reprennent les devants et virent en tête à la pause (22-16). Au retour des vestiaires, les Bleus dominent, mais se heurtent à un mur vert. Les Irlandais gèrent leur avance avant l’essai de Garry Ringrose (72′) qui condamne les derniers espoirs des Bleus.



Le prochain match pour les joueurs de Fabien Galthié sera contre l’Ecosse, le dimanche 26 février prochain (16h).