Six Nations : le XV de France termine le tournoi par une victoire contre le Pays de Galles

Le XV de France a battu le Pays de Galles (41-28) ce samedi après-midi au stade de France à l’occasion de l’ultime journée du Tournoi des Six Nations. Les joueurs de Fabien Galthié empochent le point de bonus offensif avec cinq essais inscrits au total dans cette rencontre. Damian Penaud (9′ et 76′), Jonathan Danty (33′), Uini Atonio (43′) et Gaël Fickou (48′) ont participé au nouveau récital tricolore.



Les Bleus sont désormais dans l’attente du résultat final de la rencontre entre l’Irlande et l’Angleterre qui se déroule à Dublin (18h). En cas de défaite des Irlandais (sans point de bonus), les Bleus remporteront le tournoi. Dans tous les autres cas de figure, l’Irlande gagnera le tournoi.