Six Nations : Les Bleus croient encore au titre avant d’affronter le Pays de Galles

Le XV de France dispute son dernier match dans le tournoi des Six nations ce samedi après-midi (15h45) au stade de France contre le Pays de Galles. Si la victoire finale du tournoi ne dépend plus du XV de France, la différence de points peut avoir une incidence sur le titre.



Après la victoire de l’Irlande contre l’Écosse (7-22), la France ne peut qu’espérer voir les joueurs d’Andy Farrell perdre contre les Anglais ce samedi. Actuellement deuxième du classement, la probabilité de remporter le Grand Chelem est faible mais reste réelle.



Les Bleus devront absolument s’imposer avec le plus grand écart de points et le point de bonus offensif contre le Pays de Galles pour ne pas avoir de regrets. Il faudra attendre le match de l’Irlande contre l’Angleterre à 18h pour découvrir le vainqueur du Tournoi.