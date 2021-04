Sky express : la compagnie aérienne grecque ouvre une escale à Lyon

En octobre 2020, la compagnie “Sky express” avait annoncé sa volonté d’ouvrir des vols internationaux en 2021. Elle a finalement choisi la France et la Belgique pour ouvrir 4 liaisons.



La compagnie aérienne souhaite commencer sa “conquête du marché européen” grâce à l’inauguration de quatre escales en Europe : Paris, Nantes, Lyon et Bruxelles au départ d’Athènes.



En ce qui concerne le Rhône, une liaison par semaine sera faite entre Athènes et Lyon, le samedi dans les deux sens. La compagnie a ainsi, grâce à ses nouvelles destinations, l’ambition et la stratégie d’être au plus près des acteurs du tourisme.