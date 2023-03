Snapchat lance le projet « 8 mars, 8 femmes » pour la journée internationale de la femme

À l’occasion de la journée internationale de la femme, Snapchat conçoit une expérience en réalité augmentée pour une durée indéterminée afin de faire découvrir des personnalités féminines importantes de l’Histoire de France.

Alors qu’autant de femmes et d’hommes ont marqué l’histoire, une immense majorité des sculptures dans l’espace urbain font honneur à des personnages urbains.



Pour cela, une équipe féminine de l’AR Studio de Snap, composée d’une artiste 3D et d’une ingénieure en réalité augmentée a soigneusement sculpté les statues de leurs mains, pour proposer des représentations de ces femmes au plus proche du réel.



À Lyon, la célèbre philosophe et femme de lettres, Simone de Beauvoir, également prôné dans ses écrits l’émancipation des femmes, verra sa statue en réalité augmenté positionnée à côté de Saint-Exupéry.

@ AR Studio

Les villes de Paris, Marseille, Bordeaux, Nantes, Metz, Strasbourg et Lille auront également une statue d’une femme ayant marqué l’histoire.

Le filtre en question sera disponible sur Snapchat à partir du 8 mars.