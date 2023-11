SNCF : coup d’envoi de la vente de billets pour les vacances d’hiver

Depuis ce mercredi vous pouvez réserver des billets de train jusqu’au 24 mars 2024 pour les TGV Inoui et les trains Intercités, et jusqu’au 5 juillet 2024 pour les TGV Ouigo.



Les premiers billets mis en vente permet d’avoir davantage de choix d’horaires, d’obtenir des places à meilleur prix ou encore de maximiser les chances d’être assis à côté de ses proches pour les personnes voyageant en groupe.



Pour rappel, les prochaines vacances d’hiver auront lieu du samedi 17 février au lundi 4 mars 2024 pour la zone A, du samedi 24 février au lundi 11 mars 2024 pour la zone B et la Corse, du samedi 10 février au lundi 26 février 2024 pour la zone C.