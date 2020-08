SNCF : les prix de quatre cartes de réduction divisés par deux

La compagnie ferroviaire propose ses cartes de réduction “Avantage Jeune » (pour les 12-27 ans), “Avantage Senior » (pour les plus de 60 ans), “Week-end” et “Famille” au prix de 25 euros à partir de ce lundi.



Après avoir proposé tout l’été des prix particulièrement attractifs sur ses billets de train pour inciter les vacanciers à s’aventurer sur les rails plutôt que sur l’autoroute, la compagnie ferroviaire casse les prix de ses cartes de réduction. Selon elle, la carte est ainsi « rentabilisée dès le premier aller-retour », « sur les principales destinations TGV Inoui » en France et sur certaines destinations européennes.



Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 7 septembre 2020. Néanmoins, la carte peut être activée jusqu’à trois mois après la date d’achat. Il est donc possible de bénéficier de ces prix pour une carte activée à partir du 7 décembre 2020.