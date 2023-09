SNCF : les travaux Dijon-Paris entraînent des perturbations dans le Morvan

Des travaux de modernisation et de maintenance des voies ont débuté ce lundi, sur la ligne ferroviaire Dijon-Paris. Le chantier va entraîner des perturbations dans le Morvan du côté Nièvre, arrivant à Clamecy par Laroche-Migennes et Avallon (Yonne).

C’est après les périodes de pointe que les perturbations se feront ressentir. D’abord entre Dijon et Laroche-Migennes, 5 week-ends consécutifs du samedi midi au dimanche midi, les 23 et 24 septembre, au 21 et 22 octobre. À noter également le lundi au jeudi, entre 9h30 et 17h, du 18 septembre au 5 octobre selon la SNCF.

Autre perturbation due aux travaux sur les voies de la gare Laroche-Migennes, entre elle-même et Auxerre-Avallon-Clamecy. Du lundi au vendredi, à partir du 19 septembre, et jusqu’au 8 octobre. Plus aucun train parti de Paris, ne pourra rejoindre directement le Morvan. À la gare de Laroche-Migennes, il est donc nécessaire de changer de moyen de transport.