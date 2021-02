SNES-FSU : des professeurs dénoncent le non-respect des règles sanitaires

Le SNES-FSU a établi un sondage du 4 au 9 février avec un appel à témoignage sur les réseaux sociaux sous le #Covidwatch. 510 questionnaires au total mettent en avant certains décalages entre “le discours officiel” des politiques et la situation “de terrain”, selon les mots de Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU.

Premier constat : « L’information circule mal » estime la responsable. 4 sondés sur 10 disent ne pas avoir été prévenus de cas de Covid 19.



Deuxième constat : Les mesures de prévention ne sont plus forcément respectées. Concernant les masques : “Aucune consigne”, clame un professeur, juste après l’annonce du port obligatoire des modèles de type 1.

Troisième constat : Les campagnes de dépistage restent floues, la moitié des professeurs interrogés ne sont pas vus proposer de test. Et quand il y en a, les tests ont souvent lieu pendant les heures de cours.

Le syndicat réclame alors des règles sanitaires plus strictes, une politique de tests plus importantes et plus de réactivité en matière de traçage et d’isolement.