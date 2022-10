Sobriété énergétique à Lyon : les mesures entrent en vigueur à partir du 1er novembre

La Ville de Lyon met en place son plan de sobriété à partir de mardi. Au total 18 mesures permettront de baisser les consommations d’énergie de 10% en un an.



La Ville va expérimenter du 3 novembre au début du mois de janvier une extinction de l’éclairage public, 4 jours par semaine, entre 2h et 4h30 du matin. Ces créneaux ont été choisis en lien avec les horaires de circulation des transports en commun. L’éclairage sera maintenu les jeudis, vendredis et samedis soirs.

A noter que pour des raisons techniques liées au réseau de distribution d’électricité, seront concernés dans un premier temps les secteurs suivants : Bellecour, Croix-Rousse, une partie de la Presqu’île et du Vieux-Lyon, une partie du 3ème, du 6ème, du 7ème et du 8ème arrondissement, et le plateau de Saint Rambert. Des contacts avec les communes limitrophes sont en cours pour étendre l’expérimentation aux autres secteurs de la ville, à partir du 1er décembre.



L’illumination des 370 sites du Plan Lumière sera limitée au samedi soir jusqu’à 23h, et à titre exceptionnel lors d’événements. Jusqu’à présent, le Plan Lumière était allumé du jeudi au samedi (jusqu’à minuit le jeudi et 1h les vendredis et samedis).



Les illuminations de fin d’année seront maintenues mais leur amplitude horaire sera adaptée à 23h (au lieu de minuit). La période d’illumination sera, quant à elle, réduite d’une semaine pour s’arrêter le 8 janvier.