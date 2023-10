Le FC Villefranche-Beaujolais a arraché le nul 3-3 en toute fin de rencontre contre Sochaux dans le cadre de la 11ème journée de nationale 1. Ce sont Claudy MBuyi, Maxime Blanc et Nathan Dekoke qui ont inscrit les trois buts des Caladois dont le dernier à la 90ème minute. Les joueurs du FCVB se classent 3ème après cette rencontre et restent dans la course à la montée en Ligue 2.