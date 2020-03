Sofia Kenin remporte l’Open 6e Sens

La logique du classement a été respectée. Sofia Kenin a remporté la finale de l’Open 6e Sens face à l’Allemande Friedsam ce dimanche au palais des sports de Gerland.



Une victoire en trois sets (6-2, 4-6, 6-4) qui permet à l’Américaine de se hisser à la 4e place du classement WTA.

« Le tournoi et la ville sont superbes, c’est une grande satisfaction. Je remercie Caroline Garcia, c’est grâce à elle que ce tournoi existe et que je suis ici, j’ai vraiment envie de revenir l’année prochaine. »



Pour la première édition plus de 17 000 spectateurs étaient présents, la 2e édition est déjà confirmée.